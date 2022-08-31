Европейский союз смог заполнить свои газовые хранилища в преддверии отопительного сезона на два месяца раньше намеченного.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим и сохраняем энергию. Наше газохранилище заполнено уже на 80%. Но чтобы уменьшить нашу зависимость от российского ископаемого топлива, нам нужны возобновляемые источники энергии», — подчеркнула фор дер Ляйен.

Как известно, Европейский союз планировал достичь значения в 80% запасов к 1 ноября, но сделал это на два месяца раньше. (УНИАН)