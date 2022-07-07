Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил о решении по иску против Греции родственников 11 беженцев, погибших в кораблекрушении.

Как сообщает ТАСС, иск был удовлетворен.

В постановлении указывается, что Греция 20 января 2014 года намеренно не приняла и вернула судно с 27 мигрантами. Вскоре после этого корабль потерпел крушение в открытом море. Погибли 11 мигрантов. Кроме того, государственные структуры серьезно не расследовали данный инцидент.

Согласно заключению суда, Греция нарушила статьи 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения) Конвенции.

По решению коллегии из 7 человек официальные Афины должны выплатить 330 000 евро компенсации наследникам погибших.