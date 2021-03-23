Европейские компании могут принять участие в воссоздании экономики Карабаха

Реализация новых инфраструктурных и строительных проектов на освобожденных землях является одной из основных задач, сказал накануне министр экономики Микаил Джаббаров, заметив, что в русле достижения этой приоритетной цели будут созданы широкие возможности для капиталовложений. В довесок сказанному, министр пригласил страны ЕС к сотрудничеству в рамках запланированных проектов.

Впрочем, основания для таких ожиданий даже более чем оправданы, учитывая, что свыше 80% присутствующих в Азербайджане компаний Евросоюза уже заявили о намерении экономической деятельности в нашей стране, выразив поддержку восстановлению контроля над освобожденными территориями. По их убеждению, это представляет особую важность для населения и национальной экономики. В свою очередь высшее политическое руководство страны также придает особое значение сотрудничеству с местным представительством крупнейшей межгосударственной структуры в контексте применения международного опыта для реализации системных мер, направленных на расширение и диверсификацию экономики страны.

Здесь нельзя не заметить важную роль взаимных визитов и встреч на высшем уровне в растущей динамике отношений между сторонами, тем более, что ЕС является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Достаточно отметить, что в минувшем году взаимный товарооборот составил 9,33 млрд долларов, а общий объем инвестиций ЕС в нашу страну только за последние 8 лет даже значительно более чем вдвое превысил упомянутую отметку. И тут есть весомая причина — тесному многостороннему взаимодействию почти со всеми странами Старого света способствуют также серьезные институциональные подвижки, имевшие место на протяжении последних лет. А результаты не заставили себя дожидаться, отразившись в данных отчета «Азербайджан 2020: Бизнес-среда ЕС», проливающего свет на серьезный интерес европейских компаний к нашей стране.

Учитывая контекст длительных отношений между Азербайджаном и ЕС, упирающихся в договор о сотрудничестве и проект добрососедства, вполне вероятно, что в бюджете этой структуры могут быть выделены средства в развитие Карабахского региона, сказал # доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли, особо отметив возможность подключения к проектам в Карабахе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Тем более, что такие перспективы весьма привлекательны, ведь речь о развитых странах мира, которые могут быть вовлечены в процесс восстановления освобожденной части нашей страны.

«Скажем, у нас уже имеются договоренности с Италией о включении этой страны в процесс восстановления деоккупированной части Азербайджана. В целом же, говоря о планах превращения Карабахского региона в триггер экономического роста важно также учитывать далеко идущие планы применения здесь современных технологий, в том числе в рамках концепции «умный город» и «умное село». Замечу, что перспективы превращения региона в центр применения современных технологий возымеет большое значение для инвестиционных вливаний», — отметил он. По словам ученого, Азербайджан имеет хорошие отношения со многими странами Евросоюза, в том числе немало вопросов еще подлежит обсуждению в контексте дальнейшего углубления взаимодействия.

«Европейский союз играет немаловажную роль в процессе региональных переговоров и позиции наших стран улучшаются, что в целом понятно, учитывая региональное лидерство Азербайджана. На это указывают и позиции нашей страны в отчетах рейтинговых организаций, что в целом способствует заинтересованности в том числе и европейских инвесторов вкладывать в нашу экономику и воссоздание жизни на освобожденных землях. Процесс интеграции идет не всегда равномерно, однако все те реалии, которые создает Азербайджан, играют в нашу пользу. Тем более, что в последние годы мы наблюдаем укрепление торговых отношений между Азербайджаном и ЕС на уровне 55%. С конца прошлого года первый азербайджанский газ пошел в Европу, — все это играет немаловажную роль для нашей страны. И сегодня имеем хорошие отношения со всеми странами ЕС, обеспечивая решение вопросов, вытекающих из энергобезопасности Европы», — заметил он.

Что же касается технологической составляющей сотрудничества с ЕС, ученый заметил, что наша страна в преддверии решения серьезных экономических задач, в том числе связанных с воссозданием освобожденных земель, заинтересована в таком взаимодействии. В этом плане заключалось немало соглашений со странами и компаниями ЕС, заметил он. «Несмотря на пандемию, договора в этом русле с европейскими странами заключались, повышая готовность нашей страны к новому технологическому укладу и промышленной революции. В таком сотрудничестве заинтересована не только наша страна, но, конечно же, и сами страны Евросоюза», — сказал он.