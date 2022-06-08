Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Еврокомиссию и Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом говорится в резолюции об изменении внешней и оборонной политики ЕС, принятой на пленарной сессии ЕП в среду.

«Предоставить Украине статус кандидата в качестве четкого политического знака солидарности с украинским народом», — говорится в одном из пунктов документа.

Кроме того, европейские страны призывают «безотлагательно предоставить Украине необходимые ей вооружения», а также финансовую и гуманитарную помощь, «быть готовыми внести максимальный вклад в восстановление страны после окончания боевых действий». Авторы резолюции предлагают «создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов и средств с целью компенсации и восстановления Украины».