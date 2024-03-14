Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. За инициативу проголосовали 504 депутата, против – 4, воздержались – 32.

В резолюции, которая не обязательна к исполнению, упоминается, что Россия по-прежнему серьёзно влияет на экономику Армении, поэтому Ееревану стоит обращать внимание на возможный обход санкций Евросоюза в отношении Москвы.

Европарламент также призвал европейские компании и инвесторов укреплять с Арменией экономические связи и торговые отношения. Кроме того, авторы резолюции призывают удовлетворить просьбу Еревана и оказать поддержку армянским вооружённым силам.

Кроме того, в резолюции говорится, что в последние годы в Армении произошли значительные политические изменения, и правительство взяло на себя обязательство обеспечить работу демократических институтов.

В документе также упоминается заявление Армении о вероятной заморозке участив в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Авторы резолюции признают, что таким образом страна пытается уменьшить свою зависимость от России, говорится в документе.

Европарламент заявил, что активно поддерживает усилия по установлению прочного мира между Баку и Ереваном с соблюдением прав местного населения. (svoboda.org)