Европа должна откупиться от Эрдогана — другого выхода нет

Ситуация на Ближнем Востоке, особенно вокруг идлибского вопроса вновь актуализировала проблему беженцев. Эрдоган долго время грозился открыть границы с ЕС, если не предпримут какие-либо меры, имея в виду финансовую помощь на их содержание в пределах турецких границ.

Заплативший одним траншем Анкаре 3 миллиарда евро, в ЕС были глубоко убеждены, что угрозы Эрдогана открыть границы всего лишь попытка шантажировать официальный Брюссель. Но, как только беженцы появились на границе с Грецией и Болгарией, в Брюсселе поняли, что лидер Турции на этот раз не блефует.

«Турция не закроет свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с канцлером Германии Ангелой Меркель. На повестке есть тема относительно проведения 4-5-сторонних саммитов по Сирии», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Комментируя # данную ситуацию, немецкий политолог Александр Рар отметил, что сегодня ЕС, также как и Турция, находятся в тупиковой ситуации.

«Турция не знает, как в такой ситуации ей поступить. Пока, что Анкара только и делает, что шантажирует Европу. А Брюссель будет терпеть, так как другого выхода у него нет. Ведь понятно, что ЕС реально не может влиять на войну в Сирии, и в целом на происходящее на полыхающем Ближнем Востоке. Два месяца назад Брюссель попытался вернуться на ближневосточную арену, но попытки остановить войну в Ливии, не увенчались успехом. «, — сказал эксперт.

По его словам, у Европы нет возможности сдерживать беженцев на границе с помощью армии. Ведь армия не сможет выстоять против, скажем, миллионного потока мигрантов, которые готовятся покинуть турецкий берег и в скором времени окажутся у ворот Греции и Болгарии.

Александр Рар подчеркнул, что и общества европейских стран не подготовлено к такому наплыву с Востока. Они не верят обещаниям политиков, которые заверяли европейцев, что события 2015 года, когда Европа содрогнулась от потока мигрантов, больше не повторятся.

Настроение европейцев испортил короновирус, с которым они ведут паническую борьбу. Проблема беженцев, новая волна мигрантов еще больше ухудшает ситуацию. При таком раскладе в выигрыше будут только зарабатывающие очки на национализме и расизме правые партии, которые уверены, что получат громадную поддержку общества.

«Из-за коронавируса целые города могут попасть под карантин. Такого на памяти людей просто не было. Поэтому я считаю, что во Франции, где у Мари Ле-Пен очень хороший рейтинг, власть может поменяться. И Макрон начал говорить о том, что им нужно закрывать границы и никого не впускать в Европу. Аналогичная волна усиления правых партий имеет место быть и в Греции, Италии и даже в Германии», — отметил Рар.

Единственное, что в таком случае Европа может предпринять, по мнению эксперта, это многократно увеличить транш Турции. Такой подход, как считает Рар, может успокоить Эрдогана и минимизировать давление на турецкий бюджет, для которого мигранты из Сирии – слишком тяжелый груз. Выражаясь простым языком, если Европа не хочет видеть на своих улицах сирийцев, она должна откупиться от этой проблемы. Другого выхода у ЕС просто нет.