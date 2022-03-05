Европейский союз должен полностью избавиться от поставок энергоресурсов из России путем диверсификации, энергоэффективности и энергоперехода, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Мадриде.

«Энергия остается одним из критических вопросов. Евросоюз должен избавиться от зависимости от российской нефти, газа и угля. Для этого мы должны диверсифицировать поставки, достичь лучших результатов в энергоэффективности и мы должны масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.