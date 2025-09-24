Глава Еврокомиссии (ЕК) объявила о намерении ввести пошлины на импорт российской нефти в Евросоюз, чтобы полностью прекратить его к концу года. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, новая мера направлена прежде всего на Венгрию и Словакию, которые продолжают закупать сырье у Москвы.

«Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Европейский Союз», — сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу к отказу от закупок.

Президент США Дональд Трамп около двух недель назад призвал европейские страны прекратить приобретать энергоресурсы у России и повторил это требование во вторник на Генассамблее ООН. «Трамп абсолютно прав», — отметила в этой связи фон дер Ляйен.

По ее словам, Вашингтон и Брюссель «согласились с необходимостью сократить доходы России от ископаемого топлива, причем быстро, потому что каждый платеж идет на войну Путина«. (dw)