Евросоюз утвердит меры в ответ на американские пошлины 9 апреля и введет их первый пакет в действие 15 апреля, а остальные — 15 мая. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по итогам прошедшей в Люксембурге неформальной министерской встречи ЕС по торговле.

«Контрмеры будут утверждены 9 апреля, первый пакет будет введен в действие 15 апреля, следующие — 15 мая», — заявил он, подчеркнув, что Еврокомиссия «нацелена на переговорное решение, но не намерена ждать вечно». Шефчович не уточнил, в отношении каких товаров будут введены пошлины, не желая «предвосхищать события».

Однако определенную ясность внес министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, который по итогам встречи в Люксембурге сообщил, что Еврокомиссия взяла за основу старый «замороженный» список. Фактически речь идет о списке товаров торговой войны ЕС и США 2018 года между первой администрацией президента США Дональда Трампа и Еврокомиссией Жан-Клода Юнкера. Тогда тарифы были быстро заморожены, однако список сохранился.

В него войдут мясо, зерновые, вино, древесина, одежда, включая джинсы, мотоциклы, а также пылесосы, жевательная резинка, зубная нить, туалетная бумага и бриллианты. Кроме того, в список может войти виски, на который ЕК намерена ввести пошлину в размере 50%, на что Трамп пригрозил контрмерой — тарифом 200% на весь европейский алкоголь, что особенно тяжело ударит по аграрному сектору Италии, Франции и других южных стран ЕС.

Предполагается, что первый пакет тарифов ЕС коснется американского экспорта на €4,5 млрд, а второй — на €18 млрд.