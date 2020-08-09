Еврокомиссар предсказала появление вакцины от COVID-19 к концу года

Вакцина от коронавируса нового типа может стать доступной к концу текущего или началу следующего года. Такой прогноз в воскресенье, 9 августа, дала комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес.

«Несмотря на то что прогнозы на данном этапе по-прежнему рискованны, есть хорошие признаки того, что первая вакцина будет доступна к концу этого или началу следующего года», — цитирует ее немецкое издание Handelsblatt.

Кириакидес указала, что в противодействии распространению коронавирусной инфекции решающую роль играет фактор времени.

«Каждый месяц, который мы выигрываем при разработке вакцины, спасает жизни и сохраняет средства к существованию», — отметила еврокомиссар.

По ее словам, вакцина не способна сразу решить все проблемы, однако ее массовое производство позволит «постепенно вернуться к нормальной жизни», когда возможность сделать прививку получит «критическая масса граждан, в особенности из групп риска». (iz.ru)