Евродепутаты требуют международного расследования отравления Навального

Более 100 евродепутатов призвали провести международное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в письме, направленном парламентариями в пятницу, 4 сентября, верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также правительству Германии, председательствующему в Совете ЕС. С инициативой такого обращения выступил евродепутат от ФРГ, эксперт фракции «зеленых» по России Сергей Лагодинский.

В письме евродепутаты поддержали призывы правительств многих стран Европы к России провести «полное и прозрачное расследование» отравления Навального и привлечь в ответственности причастных к нему. «Однако мы очень скептичны в отношении того, что российские власти в состоянии расследовать настоящие обстоятельства этого преступления и хотят это сделать», — говорится в послании.

Евродепутаты напомнили о длинном списке критиков президента РФ Владимира Путина и независимых журналистов, на которых совершили нападения или которых убили. «Российские власти не привлекли к ответственности реальных виновников этих преступлений. Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Скрипаль, Борис Немцов, Петр Верзилов, Владимир Кара-Мурза — это только самые известные случаи из этого жуткого списка», — подчеркивают авторы обращения. (DW)