Еврейская община Гянджи пережила ракетный обстрел

– Я приехал в Гянджу рано утром, – говорит он. – Людей надо поддержать, подбодрить, успокоить. Мы с местной общиной постоянно поддерживаем контакт, обмениваемся информацией. Как правило, я несколько раз в год приезжаю сюда.

Среди пострадавших от обстрела есть и евреи, дома некоторых из них были разрушены (всего прокуратура Азербайджана говорит о 20 домах, разрушенных «скадами» – прим. «Детали»). Люди говорят мне, что жить тут стало небезопасно, вой снарядов их пугает, дети от любого неприятного звука вздрагивают, просыпаются по ночам и плачут.

– Евреи Гянджи нуждаются в помощи?

– Да, и мы будем думать, чем и как им помочь.

– Вы видели своими глазами разрушения?

– Разумеется, меня привели именно туда, куда угодили снаряды. От домов ничего не осталось. Страшное зрелище: развороченные руины, посреди которых, например, в пыли валяется кукла – и ты понимаешь, что с ней играл совсем недавно ребенок, а теперь, если он даже жив, сможет ли он забыть то время, когда с неба падали ракеты, разрушая дома и убивая людей? Почему от обстрелов должно страдать мирное население?

Мы будем молиться за погибших, будем молиться за то, чтобы люди перестали убивать друг друга.

– В Гяндже есть синагога?

– Синагоги нет, у одной еврейской семьи есть дом с большим двором, там община нередко собирается на открытом воздухе. Люди молятся, беседуют, отмечают еврейские праздники. Здесь же я встретился с людьми, чтобы обсудить ситуацию после бомбежки.

– А что вообще говорят жители Гянджи?

– Сегодня тема конфликта – больная для любого, кто живет в Азербайджане, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Люди говорят, что давно можно было договориться и решить проблему мирным путем, вернуть оккупированные территории, не доводить дело до военного конфликта.

– Когда-то еврейская община в Азербайджане была очень большой…

– Да она и сейчас не такая уж маленькая! В Баку, по моим оценкам, живет примерно 20-25 тысяч евреев. Точных данных нет, результаты переписи мне не известны, я исхожу из своих собственных расчетов. Ежегодно во всех наших мероприятиях и программах участвуют до трех тысяч человек. К примеру, на Пурим собирается до шестисот участников. Считается, что, как правило, в жизни общины активное участие принимает 5-7 процентов, но у нас этот показатель все-таки побольше, так как в Азербайджане евреи теснее связаны традицией, и для них еврейские праздники и ритуалы не пустой звук.

К тому же у нас есть еврейская школа, программы для детей и подростков, молодежный клуб – словом, община ведет довольно активный образ жизни и все время растет.

– Каким образом?

– Чтобы предотвратить ассимиляцию, мы нередко сами идем к тем, кто, возможно, еще не полностью распрощался с еврейством, но не определился с самоидентификацией. Те, кто делает выбор в пользу еврейства – пополняют общину, потому она растет, а не сокращается.

Марк Котлярский, «Детали»

На снимках: раввин Шнеур Сегал в Гяндже, на встречах с

представителями местной еврейской общины. Фотографии

предоставлены еврейской общиной Азербайджана˜