Еврейская община Гянджи пережила ракетный обстрел

Военные действия в Нагорном Карабахе не утихают, обстрелам подвергся азербайджанский город Гянджа. Били по нему, по утверждениям азербайджанской стороны, ракетами SCUD, есть убитые и раненые. Еврейская община этого города насчитывает около 800 человек. На встречу с ними на следующий день после обстрела из Баку выехал раввин Шнеур Сегал, представитель движения ХАБАД в Азербайджане и духовный лидер ашкеназской общины республики.
«Почему от обстрелов должно страдать мирное население? Мы будем молиться за погибших, будем молиться за то, чтобы люди перестали убивать друг друга», – сказал он «Деталям». Мы связались с раввином, когда он находился в Гяндже, где встретился с членами еврейской общины и прочитал кадиш по погибшим.
Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле азербайджанских городов Гянджа и Мингечаур, но многочисленные свидетельства подтверждают, что Гянджа, видимо, действительно была обстреляна. Опубликованы фотографии погибших, тела многих из них обезображены взрывами. Рав Сегал рассказал, что увиденное в Гяндже повергло его в шок.
Сам он уже десять лет живет в Баку. Получил азербайджанское гражданство, женат, отец восьмерых детей. В республике он пользуется авторитетом.
– Я приехал в Гянджу рано утром, – говорит он. – Людей надо поддержать, подбодрить, успокоить. Мы с местной общиной постоянно поддерживаем контакт, обмениваемся информацией. Как правило, я несколько раз в год приезжаю сюда.
Среди пострадавших от обстрела есть и евреи, дома некоторых из них были разрушены (всего прокуратура Азербайджана говорит о 20 домах, разрушенных «скадами» – прим. «Детали»). Люди говорят мне, что жить тут стало небезопасно, вой снарядов их пугает, дети от любого неприятного звука вздрагивают, просыпаются по ночам и плачут.
– Евреи Гянджи нуждаются в помощи?
– Да, и мы будем думать, чем и как им помочь.
– Вы видели своими глазами разрушения?
– Разумеется, меня привели именно туда, куда угодили снаряды. От домов ничего не осталось. Страшное зрелище: развороченные руины, посреди которых, например, в пыли валяется кукла – и ты понимаешь, что с ней играл совсем недавно ребенок, а теперь, если он даже жив, сможет ли он забыть то время, когда с неба падали ракеты, разрушая дома и убивая людей? Почему от обстрелов должно страдать мирное население?
Мы будем молиться за погибших, будем молиться за то, чтобы люди перестали убивать друг друга.
– В Гяндже есть синагога?
– Синагоги нет, у одной еврейской семьи есть дом с большим двором, там община нередко собирается на открытом воздухе. Люди молятся, беседуют, отмечают еврейские праздники. Здесь же я встретился с людьми, чтобы обсудить ситуацию после бомбежки.
– А что вообще говорят жители Гянджи?
– Сегодня тема конфликта – больная для любого, кто живет в Азербайджане, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Люди говорят, что давно можно было договориться и решить проблему мирным путем, вернуть оккупированные территории, не доводить дело до военного конфликта.
– Когда-то еврейская община в Азербайджане была очень большой…
– Да она и сейчас не такая уж маленькая! В Баку, по моим оценкам, живет примерно 20-25 тысяч евреев. Точных данных нет, результаты переписи мне не известны, я исхожу из своих собственных расчетов. Ежегодно во всех наших мероприятиях и программах участвуют до трех тысяч человек. К примеру, на Пурим собирается до шестисот участников. Считается, что, как правило, в жизни общины активное участие принимает 5-7 процентов, но у нас этот показатель все-таки побольше, так как в Азербайджане евреи теснее связаны традицией, и для них еврейские праздники и ритуалы не пустой звук.
К тому же у нас есть еврейская школа, программы для детей и подростков, молодежный клуб – словом, община ведет довольно активный образ жизни и все время растет.
– Каким образом?
– Чтобы предотвратить ассимиляцию, мы нередко сами идем к тем, кто, возможно, еще не полностью распрощался с еврейством, но не определился с самоидентификацией. Те, кто делает выбор в пользу еврейства – пополняют общину, потому она растет, а не сокращается.
Марк Котлярский, «Детали»
На снимках: раввин Шнеур Сегал в Гяндже, на встречах с
представителями местной еврейской общины. Фотографии
предоставлены еврейской общиной Азербайджана˜