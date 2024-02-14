Пять человек получили ранения при обстреле города Цфат на севере Израиля. Об этом сообщила служба скорой помощи (MDA) в соцсети X.

В городе прозвучали сигналы тревоги. В MDA сообщили, что медики и парамедики оказали медицинскую помощь и направили раненых в больницу Зив в Цфате. Состояние двоих пострадавших оценили как средней тяжести, троих — легкой тяжести с ушибами конечностей. Все пострадавшие находятся в сознании.

В течение получаса сирены воздушной тревоги срабатывали на севере страны четыре раза.

Ранее бойцы ливанской группировка «Хезболла» поддержали ХАМАС и начали обстреливать израильские позиции в районах вдоль границы.