В знак единства и солидарности сотни представителей еврейской общины и азербайджанского народа пришли в синагогу горских евреев в Баку и выразили и свою поддержку и соболезнования в связи с гибелью1300 невинных мирных жителей Израиля в результате террористического акта ХАМАС.

Об этом # сообщили в посольстве Израиля.

Выступившие решительно осудили эти ужасные преступления против человечества.

«В эти тяжелые дни выражаем солидарность с Израилем и твердо привержены нашим совместным обязательствам во имя мира и человечности», — сказал руководитель общины горских евреев Милих Евдаев.

Посол Израиля Джордж Дик заявил о цели ХАМАСа уничтожить Израиль: «Это может быть долгий и трудный путь. Но одно ясно и неоспоримо: мы победим».

Была проведена поминальная церемония в память о трагически погибших1300 израильтянах, зажжены свечи, прочитаны молитвы.

«Эти моменты — доказательство солидарности еврейской общины и азербайджанского народа, стоящего бок о бок с Израилем в самые тяжелые дни», — подчеркивается в сообщении посольства.