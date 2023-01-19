Европейский еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за сравнение политики властей США в отношении России и Гитлера. Об этом говорится в сообщении на сайте конгресса.

В заявлении отмечается, что Лавров должен принести извинения за свои слова. Там также говорится, что конгресс шокирован сравнением Лаврова политики США и убийством шести миллионов евреев во время холокоста.

Ранее Лавров сравнил действия Соединенных Штатов по созданию коалиции против России с политикой лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Лавров отметил, что западные политики сейчас «однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение». (gazeta.ru)