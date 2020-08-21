Евгений Магда: «Наиболее массовые протесты в истории Беларуси бесследно не пройдут»

Во всех внутриполитических проблемах Беларуси президент Александр Лукашенко обвинил Польшу, Литву и Украину, что обострило отношения между Беларусью и этими странами.

Другой вопрос, Александр Лукашенко в поисках внешних врагов пытается закрепиться у власти и отвлечь внимание у населения, а другая же цель заручится поддержкой России. При этом ключевым моментом, почему отношения испортились между Минском и Киевом, стало то, что Лукашенко сдал России 33-х вагнеровцев, которых украинская сторона считает своими гражданами, воевавшими в Донбассе.

О том, как сейчас развивается политическая ситуация в Беларуси, как будут выстраиваться отношения Минска и Киева в случае укрепления Лукашенко у власти, а также к чему данная ситуация может привести, рассказал в интервью #, украинский политолог Евгений Магда.

— Украина числится среди тех стран, которые, по версии Лукашенко, вмешиваются во внутренние дела Беларуси. Как вы оцениваете на данном этапе украино-белорусские отношения?

— Нужно сказать, что Александр Лукашенко далеко не впервые обвиняет Украину в вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Так уже было в 2015 году, когда белорусские спецслужбы громко имитировали борьбу с «Правым сектором». Очевидно, модель политического поведения Лукашенко невозможна без внешнего врага, на которого можно переложить ответственность за проблемы в стране.

Украинско-белорусские отношения до последнего времени отличались прагматичным подходом к реализации двусторонних интересов. Сегодня же, после передачи воевавших в Украине в рядах боевиков «вагнеровцев» России, украинский МИД отозвал для консультаций посла в Беларуси Игоря Кизима, а Лукашенко продолжает обвинять Украину во всех смертных грехах.

— Как вы считаете, к чему идет вся эта ситуация в Беларуси? Сможет Лукашенко удержаться у власти?

— Наиболее массовые протесты в истории Беларуси бесследно не пройдут, это факт, стране нужны изменения, но осуществлять их должны сами граждане Беларуси. По моим наблюдениям, акции протеста, у которых нет четкой программы действий и явных лидеров, вряд ли смогут сдвинуть Лукашенко от рычагов управления страной. Это, как минимум, нелогично. Однако и просто законсервировать ситуацию многолетнему правителю Беларуси вряд ли удастся – слишком громко прозвучал общественный запрос на изменения.

— Ряд экспертов и аналитиков, ожидают, что вся эта ситуация приведет к «аншлюсу» Беларуси со стороны России. Насколько вероятен такой исход?

— Наверное, надо понимать, что в данном случае подразумевается под словом «аншлюс». Если вхождение 6 областей Беларуси в состав России на правах субъектов федерации, то крайне сомнительно. Зато реанимация проекта Союзного государства и усиление российского влияния (и без того внушительного) в Беларуси весьма вероятны. Причем речь будет идти не только и не столько о военном присутствии, хотя появление российской авиабазы в Беларуси мне видится вероятным, сколько об экономическом влиянии.

Значительная часть белорусских предприятий находится в государственной собственности, и Россия весьма вероятно будет стремится их купить. Пока же можно констатировать, что коллективный Запад в целом согласился вести диалог о судьбе Беларуси с Владимиром Путиным, что является серьезной ошибкой. Российский президент в этой ситуации получит разнообразную выгоду, а вот о Лукашенко этого не скажешь. Думаю, что формальный суверенитет Беларусь сохранит, но степень влияния на нее России серьезно вырастет.