Интервью # с директором Института мировой политики, украинским политологом Евгением Магдой.

— Как Вы оцениваете сам факт встречи в Женеве президентов США и России, с учетом того, сколь жесткую позицию ранее занимал Джо Байден?

— Стоит отметить, что, оценивая встречу Байден – Путин, многие используют методологию встреч президентов США и СССР в конце 80-х. Но это не совсем верно, поскольку сегодня соизмерим разве что ядерный потенциал этих двух стран, тогда как экономическая и военная мощь совершенно разные. США лидируют в современном мире, Россия – один из полюсов многополярного мира, и встреча Байдена с Путиным во многом была обусловлена игрой Россией военными мускулами у границы Украины. Джозеф Байден, вопреки ожиданиям, не превратил пресс-конференцию в бичевание Владимира Путина, но мы ведь не знаем, что происходило за закрытыми дверями во время встречи.

— Каковы, на Ваш взгляд, итоги этой встречи и каким будет дальнейший характер отношений между США и Россией?

— Итоги просты: Байден получил собственное представление о Путине, Путин попытается факт встречи с Байденом использовать в собственных интересах. Возвращение послов Салливана и Антонова на места работы, как и восстановление консультаций МИД России и Госдепартамента, абсолютизировать не стоит. Думаю, что между Москвой и Вашингтоном начнется война нервов, в которой более импульсивный Путин может допустить ошибку быстрее. США и Россию сегодня объединяют заинтересованность в вопросах стратегической стабильности, но разъединяют разные подходы к освоению Арктики, конфликтам в разных точках мира, кибератакам. И стремление Путина публично возложить на Штаты ответственность за ухудшение двусторонних отношений укреплению доверия между Вашингтоном и Москвой не способствует.

— Анализируя комментарии многих украинских экспертов, я заметил, что в целом они разочарованы как самим фактом данной встречи, так и ее итогами. С чем это связано?

— Наверное, дело в том, что Джозеф Байден неплохо разбирается в ситуации в Украине, и эти знания породили завышенные ожидания в Украине. Думаю, что он вполне четко упоминал Украину и ее интересы во время диалога с Путиным. Но это ведь не помешало ему подчеркнуть, что для вступления в НАТО Украина должна преодолеть коррупцию и выполнить другие критерии для кандидатов на вступление в Альянс. Наверное, следует понимать, что интересы Украины должны защищать прежде всего представители украинской власти.

— Есть ли риск того, что Россия, весьма вольно трактуя итоги данной встречи, попытается осуществить новую военную агрессию против Украины, и какой будет позиция США, если это произойдет?

— Военные маневры весной этого года уже позволили Путину ускорить проведение встречи с Байденом. Думаю, что военная угроза и провокации в ОРДЛО останутся в арсенале Кремля, но при этом говорить о полномасштабной российской агрессии не приходится. Украина и США пытаются найти формат сотрудничества, позволяющий максимально оперативно реагировать на подобные вызовы, надеюсь, к моменту визита Владимира Зеленского в Вашингтон в конце июля формат сотрудничества получит конкретные формы.

— Какое место в политике нового руководства США отводится региону Южного Кавказа?

— Думаю, что администрация Байдена будет уделять Южному Кавказу больше внимания. Усиление военного присутствия России в регионе потребует от США активизации. Поэтому вовсе неслучайно Джозеф Байден признал «геноцид армян» (кавычки наши — А.Г.) 1915 года, поддержав таким образом Никола Пашиняна, а Госдепартамент США выступил вместе с Грузией посредником в обмене армянских пленных на карту минных полей Агдамского района. Думаю, что активизация ожидает и азербайджано-американские отношения, и контакты Вашингтона и Тбилиси.

— Согласны ли Вы с тем, что по итогам визита президента Турции Эрдогана в Азербайджан складывается новая картина и начался процесс выдавливания России из Южного Кавказа?

— Азербайджан стремится закрепить плоды военной победы дипломатическими решениями с ближайшим союзником. Не исключено, что таким образом Россию постепенно будут выдавливать с Южного Кавказа, но в этом аспекте нужны согласованные и асимметричные решения. Кремль не собирается отказываться от влияния на республики Южного Кавказа.