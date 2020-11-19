Эта проблема Баку превратит его в один из самых неповторимых городов Европы

В Баку планируют еще один мега-проект, который придаст ему облик известного европейского города. Для воплощения этой идеи в жизнь планируется закупить экологический транспорт – гондолы. Проект будет осуществлен совместно с итальянцами, имеющими богатый опыт в деле строительства каналов в центральной части города. В будущем этот проект гарантирует жильцам города избавление от пробок и переполненных автобусов. Курсы вождения гондолы можно пройти в Управлении водной полиции…

Конечно же все это неправда, а сли честно, не совсем правда. Хотя в определенные месяцы года улицы Баку давно напоминают те европейские города, по улицам которых можно передвигаться только на гондолах. Ныне покойному известному юмористу Михаилу Задорнову принадлежит фраза, которая стала крылатой на постсоветском пространстве: «В декабре неожиданно похолодало». Как будто юморист сказал эти слова в отношении не только России, но и Азербайджана, в частности Баку. Город-побратим Венеции – Баку решил не уступать первенство по количеству воды на улицах итальянцам.

В Баку каждый раз во время сильных дождей улицы превращаются в одну большую реку, что чревато для жильцов многочисленными проблемами. В бытность главы ИВ Баку Гаджибалы Абуталыбова, в ответ на критику по данному вопросу сам виновник появлялся перед камерами с таким выражением лица, что порой журналисты из жалости не хотели его притеснять своими едкими вопросами. Тогда на различных уровнях все утверждали, что именно Абуталыбов дал распоряжение заасфальтировать решетки дождевых коллекторов из-за чего город в одночасье превращался в озеро.

Видимо, нынешнее руководство ИВ Баку точно такого же мнения. И эта позиция им на руку. Иначе, чем объяснить, что с момента отправки на отдых Абуталыбова прошло почти два года, а ситуация не изменилась. Как говорится, а воз и ныне там.

Неужели за два года невозможно было разобрать этот самый асфальт и обеспечить нормальную работу коллекторов?

Для получения ответа мы обратились к главе пресс- службы исполнительной власти города Баку Метину Гусейнову.

По словам пресс- секретаря, многие коллекторы дождевой канализации действительно были заасфальтированы.

«Но этим вопросом занимаемся не мы, Azeravtoyol и Azersu», — сказал нам пресс- секретарь.

Зная склонность наших чиновников к увиливанию от ответственности, мы предполагали, что ни одна из ответственных структур не признает свою вину, но все-таки решили идти до конца.

Журналисты знают, что если речь идет о воде, то первый кто приходит на ум, это глава пресс- службы «Azersu» Анар Джабраиллы, который не только опроверг высказывания пресс- секретаря ИВ Баку, но и назвал совсем другую причину данной проблемы.

«В Баку больше нет заасфальтированных коллекторов дождевой канализации. Мы их всех расчистили. Просто в Баку очень мало таких коллекторов.

А в некоторых районах Баку вообще нет канализации. Azersu вовсе не обязан заниматься этим вопросом», — сказал Анар Джабраиллы. На недоуменный вопрос нашего журналиста о том, какое ведомство должно заниматься данным вопросом, глава пресс- службы ответил, что в законодательстве страны нет ответа на этот вопрос(?!).

Глава пресс- службы «Azeravtoyol» Анар Наджафли не согласился ни с высказываниями Метина Гусейнова, ни Анара Джебраиллы. «Во время строительства дорог мы сами строим коллекторы дождевой канализации, которые вполне работоспособны», — сказал он «Зеркалу».

Вооружившись опровержениями представителей Azeravtoyol и Azersu, «Зеркало» вновь обратилось к Метину Гусейнову. Глава пресс- службы ИВ Баку был непреклонен. Он вновь заявил о том, что исполнительная власть не имеет никакого отношения к работе коллекторов дождевой канализации. «Мы направляем поступающую к нам жалобу о затоплении улиц «Azersu», — сказал пресс- секретарь.

Одним словом, круг замкнулся. Как это принято в Азербайджане, за существующую проблему никто не отвечает. Но слова вышеназванных чиновников вызывают кучу вопросов, часть из которых – риторические, а другая… Впрочем, выводы делайте сами.

Интересно, если, как утверждает А.Джебраиллы, в законодательстве не указано ведомство, которое должно заниматься вопросами строительства и поддержанием нормальной работы дождевых коллекторов, то почему представитель Azeravtoyol утверждает, что они сами строят эти самые коллекторы во время прокладки дорог, а та же самая Azersu чистит их? Если у нас канализация – бесхозная, то почему при попытке подключиться к канализационной линии жильцами дворовых домов, сразу же появляются представители двух-трех госструктур и «требуют» разрешения? У кого его брать, если за это, по закону никто не отвечает? А следующий вопрос адресован ИВ Баку: если «исполнительная власть не имеет никакого отношения к работе коллекторов дождевой канализации» — одной из самых больших проблем столицы, то за что же они отвечают – только за снос и переселение людей из своих домов для реализации непонятно кому «выгодных» пилотных проектов?

Если так пойдет, недалек тот день, когда придуманная в начале статьи шутка на самом деле претворится в жизнь. Так, что все дружно начинаем изучать мастерство вождения гондол…