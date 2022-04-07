Импорт российского газа в Эстонию будет прекращен в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров балтийской республики.

«Правительство приняло решение, согласно которому Эстония в текущем году откажется от импорта российского газа», — отметили в кабмине Эстонии.

Там добавили, что министерство экономики и инфраструктуры подготовит законопроект об изменении закона о природном газе. При этом срок вступления в силу отказа от импорта газа не уточняется.

В пресс-службе указали, что для альтернативного обеспечения газом в Палдиски будет построен терминал для принятия сжиженного природного газа, который будет доставляться морским путем. Его запасы будут храниться в газовом хранилище в латвийском городе Инчукалнсе. (gazeta.ru)