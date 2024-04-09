Швейцария намерена защищаться вместе со своими европейскими партнерами по НАТО в случае нападения России. Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации и министр обороны Виола Амхерд, сообщает Der Standart.

Инициатива по противовоздушной обороне Европейский небесный щит предусматривает оговорку о нейтралитете.

«Если на Швейцарию будет совершено нападение, то ситуация изменится, и нейтралитет перестанет действовать», – заявила чиновница и добавила, что в этом случае Швейцария сможет «организовать… оборону с партнерами».

По ее словам, есть надежда, что оборонный щит «не будет развернут», но сотрудничество поможет Швейцарии в случае обороны.

Швейцария принимает участие в инициативе, выдвинутой Германией в прошлом году. Ее цель состоит в совместных закупках, обучении и обмене информацией, например, данными радаров.