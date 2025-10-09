Международный песенный конкурс «Евровидение-2026» может оказаться под угрозой срыва. Стало известно, что Австрия, которая должна принимать конкурсантов в следующем году, откажется от проведения шоу в случае исключения Израиля.

Не секрет, что уже несколько стран, а именно Словения, Хорватия, Ирландия и Испания, публично просили дисквалифицировать Израиль с конкурса. Однако канцлер страны-хозяйки Кристиан Штокер считает, что это будет противоречить принципам равенства. Поэтому он призывает в таком случае отказаться от организации главного музыкального события Европы, пишет oe24.at.

«Невозможно, чтобы именно мы, как никто другой, запрещали еврейскому артисту приезжать в Вену», — сказал политик.

Мэр австрийской столицы Михаэль Людвиг тоже согласился, что исключение Израиля было бы ошибкой. И все же он считает, что шоу стоит проводить, ведь это принесет значительный доход для бюджета.

Кстати, вещатель ORF уже подписал соглашение с EBU и взял на себя обязательства провести конкурс. Однако, если же Австрия решит отказаться от «Евровидения-2026», то канал будет вынужден заплатить штраф — около 40 млн евро.