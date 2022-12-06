Эстония не сможет принять новую волну украинских беженцев и рассчитывает перенаправить их в Финляндию.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

«Мы говорили с Финляндией, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам из Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше беженцев», — сказала Каллас.

Она также отметила, что Эстония помогает восстанавливать Украину от последствий боевых действий, чтобы люди могли продолжать жить у себя на родине. Однако, по словам Каллас, последние события в Украине приведут к новой волне беженцев.