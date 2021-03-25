Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии

Эстафета олимпийского огня стартовала из префектуры Фукусима, положив начало четырехмесячному обратному отсчету до летних Игр в Токио. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила японская телекомпания NHK.

В ближайшие дни около 10 тысяч бегунов, чередуясь, пронесут факел через 47 префектур страны. «Это маленькое пламя не теряло надежды и — подобно бутонам сакуры, готовым расцвести — ждало этого дня», — сказала глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заверил журналистов в том, что правительство страны активно сотрудничает со столичными властями и Международным олимпийским комитетом, чтобы в условиях пандемии провести Олимпиаду без сбоев. «Мы будем работать в направлении обеспечения безопасности и надежности Игр», — заявил он. (DW)