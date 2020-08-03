Есть в Кремле план по полной интеграции Беларуси с Россией?

Как пишет известное московское издание «Новые Известия», по данным из осведомленных источников, у одной из кремлевских группировок существует план по слиянию Беларуси, Южной Осетии, Абхазии и Донбасса с Россией.

Очень интересную информацию опубликовала на своем канале известный российский политолог Татьяна Становая: «Инсайд. По данным источника, секретарь СБ Николай Патрушев вместе с путинским «поваром» Евгением Пригожиным разработали план полной интеграции Белоруссии (Беларусь – ред.) в состав России. Это не значит глубокая интеграция в рамках Союзного государства, новый план предусматривает, что Белоруссия должна стать одним из российских регионов. По данным источника, Лукашенко готов к «слиянию» в обмен на гарантии своей будущей безопасности. Патрушев и Пригожин также имеют и более широкий проект, предусматривающий включение в состав России не только Белоруссии, но и Южной Осетии, Абхазии и даже Донбасса. Эти планы встречают серьезную оппозицию внутри элиты и являются предметом дискуссии».

Интересно, конечно, похожа ли эта информация на правду? Насколько вероятно, что в окружении, среди приближенных Путина могут разрабатываться столь «смелые» планы? Да и может ли быть так, что на потерю независимости своей страны уже согласен многолетний единоличный правитель Александр Лукашенко? Кроме того, Москва не может не осознавать многочисленных неприятных последствий для России, если вновь наплюет на международное право и позволит себе включить в свой состав сепаратистские части Украины и Грузии — Донбасс, Абхазию, и Южную Осетию.

Известный белорусский журналист Анджей Почобут полагает, что подобные планы далеки от реальности. В беседе с # он заявил:

— Думаю, что это фантазии. Я не уверен, что российская экономика выдержала бы такую операцию. Включение одного Крыма повлекло за собой экономические проблемы, причем Россия уже не была в состоянии проглотить Донбасс.

Это, однако, не означает, что таких планов быть не может. Вполне возможно, что есть люди, которые это педалируют, однако я не считаю, что нынче это реальный план, а не один из игрушечных проектов, которыми играют.

А насчет настроений самого Александра Лукашенко, он может быть согласен на объединение с Россией только в случае, если он в нем будет главным. Стать чиновником Путина? Это для него до сих пор было неприемлемо.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— План присоединения Беларуси в Кремле лежит давно. Это не секрет, так как именно так Путин собирался обнулить свои президентские сроки, создав новое государство. То, что ему пришлось позорно проводить так называемый референдум, стало для Путина ударом под дых от Лукашенко.

Собственно, конкурент на выборах от БелГазпромбанка Бабарико возник именно поэтому. На нем и на его банке лежало дело об отмывании. Умные технологи в Москве решили, что хорошо бы их менеджеру в Минске не просто сесть в тюрьму, а успеть заявить, что он идет на выборы и сесть по политике. Таким образом, Кремль сумел нанести удар Лукашенко даже в полностью проигрышной для себя ситуации.

И теперь у Батьки не красивое дело об отмывании денег российским банком, а толпы разгневанных граждан на улицах, которых это дело завело, и злые международные партнёры, угрожающие санкциями.

Понятно, что десятилетия власти Лукашенко многих белорусов достали, и они действительно хотят, чтобы Батька ушел, но спичку подожгла Москва в виде мести за отказ Лукашенко подчиниться.

Говоря о планах по Украине и Грузии, Кремль может присоединять и отсоединять оккупированные территории этих стран хоть каждый день. Так он просто получит еще больше санкций и станет полностью изолированным. Если Путин включит оккупированные земли в состав России, то уже Трамп, Макрон, или канцлер Меркель, даже если просто заговорят про дружбу с Путиным — вряд ли уже когда-то смогут отмыться от такого пятна.

План наверняка в Кремле есть, но осуществлять его – станет последним гвоздем, забитым в крышку гроба самого государства Россия, а не только лидеров в Кремле.