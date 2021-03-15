«Если в Кремле примут решение по Пашиняну, то армия в течение нескольких часов его свергнет»

В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. В рамках встречи президент Азербайджана вновь подтвердил готовность азербайджанской стороны к открытию коммуникаций с армянской стороной.

«Мы уже начали переговорный процесс по открытию коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Это часть заявления, подписанного 10 ноября. Прошли несколько этапов переговоров на разных уровнях. Я думаю, что именно этот вопрос может стать отправной точкой для полного закрытия страницы войны и внесения ее в историю. Потому что открытие коммуникаций пойдет на пользу всем странам региона, придаст новую динамику региональному сотрудничеству и создаст новые возможности. Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других областях. Я уже открыто сказал, что Азербайджан готов к этому», — сказал глава государства.

Однако, несмотря на то, что переговоры с армянской стороной на уровне вице-премьеров продолжаются, армянские эксперты, аналитики, разные политики играют в свою игру и пытаются сорвать и переговоры, и процесс разблокировки региона. Хотя подписанное соглашение от 10 ноября не предоставляет Армении такую роскошь.

«Армянам сейчас не до коммуникаций с Азербайджаном. Они сейчас заняты жизненно важным вопросом и решают вопрос власти. Когда они его решат, когда наступит стабильность, когда прежние элиты придут к власти, или в каком-то виде стабилизируется политическая система в Армении, вот тогда они сами придут как миленькие к разблокировке границ. Потому именно разблокировка этих границ является единственной «ниткой» решения жизненно необходимых вопросов Армении и ее народа», — сказал # политолог Зардушт Ализаде.

По его словам, сейчас армянские политики заняты более приземленными вопросами, а именно решением шкурных интересов.

«Одни пытаются сохранить власть, а другие захватить. Поэтому вопрос коммуникаций не двигается с мертвой точки. Напротив, Азербайджан решил свои территориальные вопросы, открыт к сотрудничеству и все нормально. Для нас важно, чтобы регион стал нормальным и развивался», — отметил он.

Говоря о переговорном процессе между сторонами, Ализаде сказал, что переговоры идут на уровне премьер-министров, но они не наделены полномочиями со стороны высших эшелонов власти, чтобы решать какие-то вопросы.

«Данная ситуация опасна и для самого Пашиняна, так как если он признает Азербайджан и его территориальную целостность, оппозиция, эта радикальная свора, еще больше обозлится и вновь попытается его свергнуть. Поэтому он этот вопрос не решает и оставляет его до полного закрепления своей власти. А власть Пашиняна зависит от того, какое решение будет принято в Москве. Если в Кремле примут решение о том, что его пора убирать, то армия в течение нескольких часов его свергнет», — считает аналитик.

Но пока такого решения мы не наблюдаем, Пашинян сидит на своем посту уверенно, и эта уверенность будет расти, его поддержка будет расти, потому что политические оппоненты очень слабые, полагает эксперт.

«Поэтому все вопросы касательно политической судьбы Пашиняна будет решать Москва. По поводу того, что самой Москве выгодно открытие этих коммуникаций, нужно сказать, что Кремль будет добиваться полного истощения Армении до такого уровня, когда полностью будет контролировать ее. У армян после этого, никто и ничего спрашивать не собирается, чего они хотят, как хотят, и что им делать», — резюмировал он.