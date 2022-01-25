Признаться, писать и размышлять о Франции в негативном контексте не очень-то приятное, даже мучительное занятие, потому что в истории человечества много хорошего и передового связано именно с этой страной.

Но тот факт, что Париж будет руководить Советом Европейского Союза вновь вывели на первый план французско-азербайджанские отношения, о которых по вине Франции трудно говорить в позитивных тонах, потому что официальный Париж, как один из трех сопредседателей Минской Группы, продолжает занимать проармянскую позицию и «мутить воду».

Мы уже заметили, что Париж остается одним из трех сопредседателей Минской Группы, хотя после успешного завершения Второй Карабахской Войны позиция официального Баку такова, что уже процесс не нуждается в урегулировании со стороны этой структуры, потому как конфликт завершен и почти принята «дорожная карта» для его дальнейшего урегулирования, т.е. намечены схемы взаимодействия по демаркационным работам между двумя сторонами, обсуждаются вопросы по открытию Зангезурского коридора и снятию коммуникационной блокады, уточняются детали будущего мирного договора. Конечно, процесс идет неровно, имеются определенные зигзаги, армянская сторона не отказывается от провокаций, чтобы затягивать и тормозить процесс, но все это бесполезно, потому что у нее нет другого выхода, чем следовать логике послевоенных соглашений.

Но все это не устраивает Францию. В отличие от относительно «пассивных» США, Париж считает, что процесс не завершился, поэтому должны быть продолжены и восстановлены визиты в регион сопредседателей Минской Группы, они должны навязывать сторонам «свое видение» проблемы, на деле же затягивать и еще сильнее запутывать процесс, чтобы от этого выиграла Армения.

Плюс, за этот год Париж не ограничивался подобными заявлениями, он по сей день продолжает мутить воду, призывает вернуть процесс назад, восстановить былое преимущество Еревана.

Такую активность Парижа политические аналитики связывают с предстоящими президентскими выборами в этой стране. Но очевидно, что проармянская политика Франции не носит сезонный характер, так было всегда и, наверное, так будет и впредь, потому что в этой стране проживает влиятельная армянская диаспора, что мы должны были учесть, соглашаясь на сопредседательство Парижа в Минской Группы.

Но все усилия Франции уже тщетны и бесполезны, потому как поезд ушел и Парижу больше не вернуть карабахский процесс назад, если даже он будет править планетой…

Теперь часто звучат предложения о том, что Баку должен отказаться от института тройного сопредседательства. Такие призывы мы слышим не впервые, и раньше часто предлагалось заменить Францию Турцией или, на худой конец, Германией. Но время само расставило точки – карабахскую проблему мы решили сами, т.е. без помощи сопредседателей. Поэтому в настоящее время нашей проблемой является не только сопредседательство Франции, не какое-то там тройное сопредседательство, а вообще весь институт Минской Группы. Именно об этом в настоящее время заявляет официальный Баку, постоянно отмечая, что нет необходимости в визитах сопредседателей в регион, как говорится, тур-поездки уже завершились. Что касается двусторонних отношений с Францией, официальный Баку старается ответить и на интересующие Парижа вопросы, чтобы была ясность и понимание в дальнейшем разрешении проблемы.

Между президентами Азербайджана и Франции неоднократно состоялись подробные телефонные разговоры, плюс, в последний раз в Брюсселе, на декабрьском саммите Восточного Партнерства ЕС президент Франции Макрон сперва провел двустороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении, а потом в одностороннем порядке обсуждал проблему с премьер-министром Армении. Неужели, этого недостаточно, чтобы как-то насытить, удовлетворить «интерес» официального Парижа к нынешнему состоянию карабахского процесса?

Дело в том, что амбиции Парижа имеют иную направленность. Они настаивают, как уже заметили чуть выше, в продолжении визитов сопредседателей Минской Группы в регион. А это есть затягивание процесса, чего именно и желает Париж. Плюс, в настоящее время они заинтересованы в открытии дискуссий по поводу «статуса» Нагорного Карабаха, на что Баку дал также исчерпывающий ответ: раньше не было, теперь нет и в будущем не будет никакого статуса Нагорного Карабаха!

А что же думают об этом в Москве? Там, конечно, не заинтересованы в возвращении в процесс двух других сопредседателей, это не отвечает интересам Москвы. Но и они используют это, как фактор давления на официальный Баку. Поэтому временами и в Москве «вспоминают» двух других сопредседателей Минской Группы.

Интересно и то, что в настоящее время США и Россия почти находятся на грани войны. Американские дипломаты заявляют, что их усилия направлены не предотвращение очередной мировой войны. Конечно, дипломаты склонны все преувеличивать, но в Вашингтоне серьезно считают, что Россия готовится к войне против Украины.

Но как в этой ситуации сильнейшего противостояния США и Россия могут сотрудничать или вести диалог в разрешении другой схожей проблемы, т.е. карабахской? Может в Вашингтоне считают, что в Южном Кавказе Россия является угрозой не только для безопасности Грузии, но и Армении? Как тогда объяснить такой факт, что будучи членом СНГ, ОДКБ и Евразийского Союза, Армения является самым близким союзником России в регионе?..