Соседи Илона Маска требуют от миллиардера снести высокий забор, который он построил вроде бы в нарушение закона. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что ранее скандальный предприниматель приобрел дом в престижном районе Остине (штат Техас). Сначала соседи даже не догадывались, кто стал новым собственником особняка за 6 миллионов долларов, поскольку долгое время на участке появлялись только обслуживающий персонал и строители. Последние возвели пятиметровый забор и высокие стальные ворота.

Как пишет издание, проблема заключается в том, что Илон Маск имеет привычку сперва начать строительство, а уже потом пытаться получить на это разрешение, причем задним числом. Именно так случилось и с упомянутым забором. По местным правилам, строить заборы выше двух метров в Остине запрещено. Даже если ты самый богатый человек в мире и дружишь с президентом США.

Местные власти не согласились сделать исключение для Маска, опасаясь, что это спровоцирует и других богачей на подобные нарушения. В ближайшее время состоится заседание городского совета Остина, на котором будут решать, как поступить с незаконным забором и его одиозным владельцем. Следующее разбирательство этого дела пройдёт на заседании городского совета 14 мая.