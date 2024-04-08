В отчетном году Счетная палата провела в Нахчыване 6 аудитов соответствия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе представления отчета о деятельности руководимой им структуры за 2023 год, внесенного в повестку заседания комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса 8 апреля.

Он довел до внимания, что по результатам аудиторских проверок, проведенных в Нахчыване, сумма нарушений составляет более 120 миллионов манатов. Нарушения в основном связаны с выплатой заработных плат.