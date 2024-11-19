Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд иск о нарушениях на парламентских выборах 26 октября.

«Не потому, что я верю в Конституционный суд, а потому что хочу в полной мере испытать совесть тех судей, которые окажутся перед выбором, какой страной мы хотим быть и в каком направлении должна двигаться эта страна», — сказала Зурабишвили.

Иск от имени Зурабишвили внесла ее представитель Эка Беселия.

Президент обжаловала выборы из-за массового нарушения тайны голосования — речь идет о бюллетенях, на которых с обратной стороны высвечивался черный кружок у выбранной партии.

Также, по оценке Зурабишвили, было нарушено право избирателя на голосования — в этом случае претензии к организации голосования для грузинских мигрантов за рубежом. (newsgeorgia.ge)