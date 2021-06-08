«Армения и впредь готова вносить свой вклад в решение стоящих перед Сирией гуманитарных проблем». Об этом говорится в поздравительном послании и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на имя президента Сирии Башара Асада по случаю победы на президентских выборах в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

«Уверен, ваши усилия, направленные на установление мира и начало диалога в Сирии позволят преодолеть кризис в стране», — отметил Никол Пашинян.

И.о премьера Армении выразил уверенность в дальнейшем углублении и укреплении армяно-сирийских отношений.

26 мая в Сирии состоялись очередные президентские выборы. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом.

По итогам выборов победу якобы одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% избирателей.

Конкуренты Асада на выборах – представитель оппозиции Махмуд Мараи и бывший государственный министр и депутат сирийского парламента Абдалла Абдалла, получили 3,3 и 1,5 процентов голосов соответственно.

Самое смешное здесь это готовность Армении оказывать какую бы то ни было помощь кому-либо. Звучит фантастически, с учетом того, в каком положении находится страна Пашиняна. Что же позволяет ему делать подобные заявления? Это, во-первых. А во-вторых, как он вообще решился поздравлять Асада? Ведь тот является прямым врагом Запада, ставленником которого считается Никол. Что значит этот поворот?

Ситуацию прокомментировали # известные эксперты.

Фуад Агаев, известный юрист и общественный деятель, политический комментатор:

— Тут следует принять во внимание, что в Сирии, как и в некоторых других арабских странах, таких как Ливан, например, проживает немало армян. И судя по тональности обращения Пашиняна, они выступают в большинстве своем на стороне режима Асада. Таким образом Пашинян косвенно как бы выражает поддержку проармянской позиции Асада. Не будем забывать, что очень многие сирийские официальные лица не только на словах поддерживают позицию армян. Еще со времен СССР нередко сирийские и армянские террористы проходили обучение в одних и тех же лагерях.

Кроме того, естественно, это поздравление не налагает на Армению какие-то конкретные обязательства. А так получается, что они однозначно на стороне режима Асада. При этом не берут на себя каких-то материальных обязательств, тем более обязательств в военной сфере. Может тут какой-то расчет на будущее, хотя насколько он оправдан?

Не будем забывать еще, что основной союзник Армении – это все-таки РФ, а Москва безоговорочно на стороне Асада. И не только на словах. За время кризиса в Сирии Кремль вложил уже не один миллиард долларов в удержание режима Асада.

Говорить о повороте в политике Армении, я думаю, не стоит, потому что Ереван и ранее пытался играть в разные игры, и с одной стороны их главный союзник Россия, а с другой — они подписывают соглашение с ЕС. Да, Запад в значительной степени поддерживает Армению, например, такую безоговорочную поддержку уже выразил президент Макрон. Но при этом Армения имеет на протяжении почти 30 лет более чем жизненные, экзистенциальные отношения с Ираном. То есть, это своеобразная армянская многовекторная внешняя политика. Насколько она успешна на данном этапе, это другой вопрос. Но, по любому, это не поворот во внешней политике Армении.

Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета:

— Всё это было бы очень смешно, если бы не было столь печально. Понятно, что Башар Асад поддерживал Армению весь период 44-дневной войны. Но в глазах мировой элиты он диктатор и узурпатор власти в стране, где с 2011 года льется кровь, не прекращается кровавая бойня.

Интересно, куда же подевались демократические ценности Пашиняна, его революционный дух, имидж борца с тиранией, лидера бархатной революции? К тому же, о каком вкладе в решение гуманитарных проблем Сирии он говорит? Может он собирается отправлять туда гуманитарные грузы? Какие? Абрикосы? Но там сейчас явно не до фруктов.

И.о. премьера Армении, руководитель страны, где социально-экономических проблем выше крыши, в канун парламентских выборов явно вляпался в очередную лужу. На этот раз на глазах и у мирового сообщества, и своих политических оппонентов.