Еще одна странная инициатива

Главные страны Европы неожиданно озаботились проблемой спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В этой связи с единым призывом выступили лидеры ФРГ, Франции и Британии. Интересно, что до того они особых тревог по поводу будущего ядерной сделки не выражали (хотя основания для этого есть уже года два), а решили сделать это прямо сейчас – во время особенного обострения кризиса вокруг Ирана.

Ангела Меркель, Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон распространили совместное заявление, в котором призвали Иран полностью соблюдать свои обязательства по ядерной сделке. В этом документе они напомнили о том, что в свое время выразили сожаление и обеспокоенность, когда США решили выйти из СВПД и возобновить санкции против Тегерана. Руководители трех стран подчеркнули, что, несмотря на все более сложные обстоятельства, они упорно работали над сохранением этого соглашения. «Все остающиеся в СВПД стороны — Китай, Франция, Германия, Россия, Великобритания и Иран вместе с Европейским Союзом в качестве координатора подтвердили свою неизменную решимость сохранять СВПД», — отмечается в заявлении.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции подчеркнули важность возвращения Ирана к полному соблюдению своих обязательств в соответствии с соглашением. «Мы выразили нашу глубокую обеспокоенность в связи с действиями, предпринятыми Ираном в нарушение его обязательств с июля 2019 года. Эти действия должны быть отменены. Мы оставляем за собой право использовать все положения СВПД для его сохранения и решать в его рамках вопросы, связанные с выполнением Ираном своих обязательств по СВПД», — говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что участникам сделки необходимо «определить долгосрочные рамки для ядерной программы Ирана».

Напомним, в середине июля 2015 года Советом Безопасности ООН был единодушно одобрен СВПД, который является ключевым инструментом глобального режима нераспространения ядерного оружия. СВПД был заключен между Ираном и «шестеркой» международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций.

А странно то, что европейская троица именно сегодня делает допущение, будто Иран в нынешней тяжелейшей ситуации может согласиться вернуться к соблюдению прежних положений СВПД. Сами-то они действительно, в отличие от США, до сих пор не вышли из сделки и придерживаются своих обязательств. Но имеет ли смысл призыв к Тегерану без одновременного возвращения в сделку США? Ведь пока США не сделают этого, будут сохраняться санкции, введенные Трампом, а значит, Ирану не видать выхода из экономической блокады.

А президент США о возвращении своей страны к прежней позиции явно не думает — он давно уже призывает другие страны-гаранты выйти из СВПД и начать разработку нового соглашения. Сама Америка вышла из ядерной сделки 8 мая 2018 года.

Многие тогда назвали этот односторонний шаг пренебрежением международным правом и международными обязательствами, и явным потворством позиции Израиля, который в сделке даже не участвовал.

И уж всем понятно сегодня, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке является серьезным вызовом для СВПД, само достижение которой далось с большим трудом, ценой многолетних дипломатических усилий.

И, наконец, многое ли стоит за сегодняшним призывом европейцев? Помнится, сразу после снятия санкций в 2015-м многие европейские банки, транспортные и строительные компании с радостью ринулись в Иран, предвидя огромные барыши от освоения нового большого рынка. Но как только Трамп выдвинул свои новые санкции, все убежали, в том числе и европейцы.

Не боится действовать самостоятельно один только Китай. Как заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, экономическое сотрудничество Китая с Ираном соответствует нормам международного права и не нарушает интересов других стран.

«Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить свои ошибочные действия в виде санкций в отношении китайских предприятий», — сказал на брифинге Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Таким образом, свежий призыв европейских участников ядерной сделки можно расценивать как очередную из звучащих в последнее время весьма странных инициатив и заявлений, касающихся иранского кризиса. В чем их конечная цель, разгадать трудно.