Еще четыре школы в Азербайджане закрыты из-за коронавируса

В Агдаше четыре средние школы сел Ашагынематабад, Орталяки, Гасл и Гулбенда переведены районным Центром гигиены и эпидемиологии на дистанционное обучение.

В каждой из них у одного учителя результат теста на COVID-19 оказался положительным, сообщает Report.

Руководство образовательных учреждений предупредило учеников и родителей.

Сегодня с утра Центр гигиены и эпидемиологии проводит дезинфекцию всех помещений, спортивных залов каждой из четырех школ.

Отметим, что ранее было принято решение об организации онлайн-обучения в средних школах Баку и Абшерона