В Забух отправлена очередная колонна переселенцев, об этом говорится в сообщении Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отмечается, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Забух Лачинского района отправлена очередная колонна переселенцев.

20 ноября очередная колонна, состоящая из семей, временно проживающих в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных зданиях в Абшеронском районе, городах Баку и Сумгайыт, была отправлена из жилого комплекса “Гобу Парк 3” в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в село Забух переселены еще 25 семей — 91 человек.

Напомним, что на данный момент в селе Забух обеспечено постоянное проживание 96 семей, то есть 382 человека.