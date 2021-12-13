Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе без обсуждения приняли решение о введения санкций против частной военной компании «Вагнер» за ее действия, а также против Мали за подрыв процесса демократической передачи власти в этой стране. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Санкции против группы «Вагнер» утверждены без обсуждения в отношения четырех юридических и восьми физических лиц. Также есть решение по санкциям о препятствовании демократическому переходу в Мали. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС позднее в течение дня», — сообщил дипломат. Всем фигурантам черного списка будет запрещен въезд в ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, юрлицам — блокирована возможность кредитования в странах Евросоюза.

Совет ЕС официально подтвердил создание санкционного механизма в отношении Мали. «Совет сегодня расширил свой санкционный режим в связи с ситуацией в Мали, утвердив новые критерии, которые позволят ЕС в одностороннем порядке накладывать ограничительные меры на частных лиц и организации, ответственные за подрыв мира, безопасности и стабильности в Мали, или за препятствование процессу передачи власти», — говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета ЕС. Эти пакеты санкций 8 декабря уже предварительно согласовали постоянные представители 27 стран Евросоюза.(ТАСС)