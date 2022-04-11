Еврокомиссия (ЕК) включила 21 российскую авиакомпанию, включая «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и UTair, в черный список по авиационной безопасности. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ЕК.

Этим компаниям запрещаются полеты в аэропорты государств ЕС и над территорией сообщества. Все это Брюссель ранее уже запретил в рамках санкций против РФ в связи со специальной операцией России в Украине.

«Еврокомиссия обновила список по авиационной безопасности, который включает запрет или ограничения на операции авиакомпаний на территории ЕС, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. В рамках обновления 21 авиакомпания, сертифицированная в России, включена в этот список. Это решение отражает озабоченность, что Россия принудительно перерегистрировала принадлежащие иностранным компаниям самолеты, разрешив их операции без легальных сертификатов пригодности к эксплуатации. Это нарушение международных стандартов авиабезопасности», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В черный список включены все ключевые российские перевозчики: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», UTair, «Сибирь», «Аврора», «Nord wind» и другие.

В документе Еврокомиссии умалчивается, что это решение российские власти приняли после того, как ЕС запретил продажу и передачу в лизинг иностранных российским авиакомпаниям западных самолетов и поставки комплектующих к ним. В результате Россия не только приняла решения о пересертификации имеющегося воздушного флота, но и запустила масштабную программу возрождения производства гражданских авиалайнеров отечественной разработки, включая МС-21, SSJ-New, Ту-204, Ту-214, Ту-334, Ил-96, Ил-114 и другие.