Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США оштрафовало турецкую чартерную компанию Air Sapphire на $285 тыс. за выполнение не менее двух чартерных рейсов в Россию на самолете американского производства Gulfstream, пишет Flightglobal.

Перелеты были выполнены в октябре прошлого года (из Стамбула в Тюмень) и в январе текущего года (с Мальдив в Москву). Чартеры оплатил нероссийский брокер, однако их заказчиками были граждане РФ. При этом в одном из эпизодов россиянин использовал паспорт Кипра.

Как объяснили в американском министерстве торговли, реэкспорт самолета американского производства в Россию без лицензии нарушает экспортный контроль за авиационной продукцией и предметами роскоши, который был введен в связи с нападением России на Украину.

«Пусть это будет уроком для чартерных брокеров и операторов по всему миру: если вы способствуете таким поездкам в нарушение наших правил, вы можете заплатить высокую цену», — заявил помощник секретаря по вопросам экспортного контроля Мэттью Акселрод. Он добавил, что использование гражданином РФ паспорта другой страны не освобождает авиаперевозчика от ответственности.

Авиакомпания Air Sapphire «признала свою вину», «сотрудничала и оказывала помощь» в рамках расследования, отметили в Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Санкции в отношении гражданской авиации России впервые были введены в марте 2022 года в ответ на начало войны против Украины. Тогда же США, ЕС, Великобритания и Канада закрыли свое небо для российских самолетов. После этого Вашингтон предупредил международные аэропорты по всему миру, что санкции запрещают заправку, обслуживание и ремонт бортов из России. Из-за санкций, а также требования лизингодателей вернуть более 500 бортов Boeing и Airbus российские перевозчики практически перестали летать за границу.

В январе прошлого года США потребовали от Турции, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать в страну на американских самолетах. Также турецкую сторону предупредили о санкциях, если она продолжит заправлять и обслуживать лайнеры производства Соединенных Штатов, которые используют авиакомпании из России и Беларуси. В июне 2023-го власти США впервые запретили турецкой авиакомпании совершать полеты в Россию на американских самолетах. (moscowtimes.ru)