Польша и Румыния на фоне последних инцидентов с БПЛА планируют использовать турецкую систему воздушного наблюдения Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight).

Как передает агентство DPA, на обучение навыкам обращения с данной системой начнется в ближайшее время.

По его информации, в связи с произошедшими в последнее время инцидентами с БПЛА партнеры по НАТО рассчитывают на краткосрочное развертывание турецкой системы воздушного наблюдения. Обучение по управлению этой системой, как отмечает агентство, планируется организовать при поддержке Украины. Предполагается, что первые шаги в этом направлении будут сделаны уже на следующей неделе, указывает DPA.

Система может быть установлена на вертолетах и способна обнаруживать вражеские системы сквозь облака и пыль. Впервые она была представлена общественности в 2022 году.