Префектура парижской полиции разрешила использовать беспилотники для наблюдения за порядком в столице и соседних с ней департаментах предстоящей ночью. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его странице в Twitter.

«Распоряжение префектуры разрешает съемку, запись и передачу изображений с помощью дронов в Париже, некоторых коммунах департамента 92, на всей территории департамента 93 с 18:00 (20:00 по бакинскому) сегодняшнего вечера до 06:00 (08:00 по бакинскому) утра понедельника, 3 июля», — сказано в тексте.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель погиб после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу. Похороны погибшего прошли в субботу.

По данным МВД Франции, в ночь на воскресенье по всей стране было задержано 719 участников массовых беспорядков. В ходе столкновений пострадали 45 полицейских и жандармов. Для обеспечения порядка было мобилизовано 45 тыс. полицейских и жандармов, как и в предыдущую ночь. (ТАСС)

