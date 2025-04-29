В условиях напряженной геополитической динамики Иран делает ставку на укрепление регионального партнерства, и визит в Баку иранского президента Масуда Пезешкиана подтверждает это намерение Тегерана. О значимости для Ирана выстраивания отношений с Азербайджаном говорит и тот факт, что Пезешкиан не отменил свой визит из-за взрыва в морском порту Шахид-Раджаи, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы.

На фоне усиления давления со стороны США, включая возможность авиаударов по иранским военным объектам, Тегеран активно инициирует сближение с Южным Кавказом и Центральной Азией, возлагая надежду на ускорение инфраструктурного и политического обустройства своих границ, и готовность участвовать в новых региональных проектах.

В первую очередь речь идет о том, что Азербайджан является ключевой частью международного транспортного коридора «Север-Юг», который является основным транзитно-торговым маршрутом Ирана с Россией.

Международный транспортный коридор «Север-Юг» в последние годы приобрел большее значение из-за российско-украинской войны, международных санкций против России и соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, который вступит в силу 15 мая 2025 года. По оценке экспертов, это соглашение станет эффективным инструментом развития торговли между Ираном и ЕАЭС и поможет довести взаимный товарооборот до 12 млрд долларов, что в два раза больше объемов в данный момент.

В российских СМИ стали появляться публикации о том, что российский газ будет поступать в Иран через азербайджанскую территорию. Пока Баку хранит молчание по данному поводу, но развитие событий не исключает этого сценария.

Вполне очевидно, что данный процесс характеризуется ускоренным сближением Ирана с Россией, что неизбежно влияет на региональный баланс сил. Для Азербайджана это сближение двух соседей создает новые вызовы и возможности, позволяя стать транзитной страной для Ирана и России, что расширяет региональное влияние Баку и одновременно требует взвешенного подхода от усиления иранско-российского союза.

Наиболее важным желанием Тегерана от Баку является то, чтобы третьи силы не использовали территорию Азербайджана против Ирана. По этой причине на фоне возрастающих угроз Тегеран использует возможности для сотрудничества в таких областях, как культура, религия и туризм, которые обладают потенциалом для улучшения отношений между Азербайджаном и Ираном. Тем самым в новых геополитических условиях Тегеран объективно заинтересован в том, чтобы наладить прочное сотрудничество с Баку, с которым до недавних пор существовала напряженность, преобразуя экономическое взаимодействие в инструмент для политического диалога.

После полного восстановления своей территориальной целостности Азербайджан уверенно и умело продолжает демонстрировать свою независимость, балансируя между глобальными и региональными интересами, что вынуждает Иран считаться с северным соседом, воспринимая его как серьезного партнера.

Визит Пезешкиана сигнализирует о том, что для Тегерана Азербайджан уже не просто соседняя страна, которую многие в Иране воспринимают как часть своей сферы влияния. Итоги визита говорят о том, что Азербайджан воспринимается уже как влиятельный региональный игрок, способный менять правила игры.

Как становится понятным, Тегеран решил смириться с новым региональным порядком и извлечь выгоду из нормализации отношений с Баку. Для поддержки региональной стабильности Ирану без углубления связей с Азербайджаном никак не обойтись. Однако пробудившийся прагматизм Тегерана пока что нельзя воспринимать как искреннее намерение для формирования взаимовыгодного добрососедства. У сторон сохраняются достаточно противоречий и недоверия друг к другу, которые будет необходимо преодолеть в будущем. И здесь многое зависит от дальнейших шагов Ирана в отношении Азербайджана…