Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС составит стратегию на случай «нестабильности» в РФ после мятежа Пригожина 24 июня. Заявление было сделано главой дипломатии ЕС в ходе пресс-конференции после заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Представитель Еврокомиссии отметил, что сейчас у ЕС нет такой стратегии.

«Такую стратегию нельзя разработать быстро, прошло только 24 часа. Но теперь мы будем работать над этим, проводить консультации», — сказал Боррель, отвечая на вопрос, есть ли у Евросоюза стратегия на случай возникновения политической нестабильности в России в будущем.

При этом Боррель подчеркнул, что в Брюсселе считают мятеж Пригожина «исключительно внутренним делом России» и «не имеют к этому отношения».