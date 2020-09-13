ЕС согласует санкции против белорусских властей 21 сентября

Министры иностранных дел стран-членов ЕС согласуют введение санкций против действующих властей Беларуси на встрече 21 сентября. Об этом в интервью газете Financial Times заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, одним из основных вопросов на встрече станет включение в санкционный список президента республики Александра Лукашенко.

«Мы не признаем, что он выиграл выборы, и поэтому у него нет демократической легитимности», — заявил Боррель.

Ранее ЕС официально объявил о планах ввести санкции против белорусской элиты 28 августа за фальсификации на выборах и насилие над протестующими.(Газета.Ru)

| 2020-09-13T14:50:09+04:00 13 сентября 2020, 17:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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