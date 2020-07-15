ЕС разрешил лекарства с ГМО против коронавируса

Совет ЕС разрешил испытания вакцин и лекарств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО). Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
Тестирование препаратов с ГМО можно будет проводить начиная с 18 июля без предварительной оценки их возможного воздействия на окружающую среду.
Указанные исключения сделаны временно, на период эпидемии коронавируса – с целью ускоренного получения необходимых для его лечения препаратов, пояснили в Совете ЕС.
При этом продажа лекарств с ГМО, как и ранее будет возможна только после получения специальных разрешений от уполномоченных органов Еврокомиссии.
Напомним, ранее в Австралии начали испытывать на людях новую вакцину от коронавируса, которую произвела американская фармацевтическая компания Novavax. (Корреспондент.net)
| 2020-07-15T11:32:55+04:00 15 июля 2020, 12:42|12345 (Пока оценок нет)
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