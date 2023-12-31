В Азербайджане установлено требование указывать в рецепте состав, а не торговое наименование лекарственных средств.

Это нашло отражение в поправке к закону «О лекарственных средствах».

Согласно закону, в случаях отсутствия международного непатентованного названия (названия действующего вещества) назначаемого лекарственного средства (если оно относится к группе биологически аналогичных лекарственных средств с тремя и более ингредиентами), в рецепте указывается на латинице его фирменное наименование.

В рецепте международное непатентованное наименование лекарства (название действующего вещества) пишется на английском языке, а дозировка действующего вещества, фармацевтическая форма и правила употребления лекарства указываются на азербайджанском языке.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.