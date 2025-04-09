Вашингтон планирует ввести таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию, ввозимую из иностранных государств в США. Об этом 8 апреля сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы собираемся сделать то, что должны сделать. Мы введем тарифы на фармацевтическую продукцию», — заявил президент США в ходе своего выступления на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.

По словам Трампа, о введении тарифов будет объявлено в ближайшее время. Он уточнил, что американский рынок является большим, и в этом заключается его преимущество.