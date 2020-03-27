ЕС: Расширение не для всех

Евросоюз обнародовал официальное решение о готовности начать переговоры о вступлении в его состав Албании и Северной Македонии.

В декларации Евросовета сделан акцент на том, что Албания и Северная Македония проявили решительность в проведении реформ и выполнении условий, установленных для них Советом ЕС.

Получается, несмотря на уход Великобритании, ЕС решил пополнить свои ряды новыми странами.

Первым новость распространил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи: «Очень приятно, что государства-члены ЕС достигли политического соглашения об открытии переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. От всей души поздравляю обе страны. Это также посылает громкий и четкий сигнал Западным Балканам: ваше будущее — в ЕС».

Не остался в стороне и новый глава Европарламента Давид Сассоли: «Хорошие новости в трудные времена: министры по делам ЕС дали добро на переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Европарламент всегда поддерживал европейское будущее Западных Балкан. Нам нужны прочные связи с нашими соседями, сейчас как никогда».

На решение Совета ЕС уже отреагировал глава МИД ФРГ Хайко Маас: «Европа верна своему слову. Албания и Северная Македония начинают следующий этап на пути в ЕС. Это давно назревшее признание их усилий в области реформ. И это — стимул для решительного продолжения данного курса».

Итак, главы МИД стран ЕС дали добро на переговоры с Албанией и Северной Македонией — теперь дело за главами государств и правительств сообщества.

Отличной новостью для Западных Балкан и ЕС назвала это событие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я рада, что государства-члены дали зеленый свет. Будущее Западных Балкан — в ЕС», — написала фон дер Ляйен в Twitter.

Отметим, что в настоящее время ведутся также переговоры с Черногорией и Сербией о вступлении в ЕС. Еврокомиссия разработала новые правила расширения Евросоюза. Они будут применяться к Албании, Боснии и Герцеговине, Косову и Северной Македонии.

Но все эти восторги еврочиновников вызывают недоумение, хотя бы потому что ни один из них ни словом не упомянул Турцию – давно готового кандидата, который десятилетиями безуспешно стремится войти в ЕС. И сам собой возникает вопрос — а в каких экономических или демократических реформах те две маленькие и не особо развитые страны обошли Турцию? Явно ни в каких. То есть, снова двойные стандарты. Понятно, что тема не новая. И раньше в ЕС были приняты Румыния, Болгария, которые и сейчас не дотягивают до Турции по любым показателям. Но как можно обрисовать этот затянувшийся парадокс, в том числе с точки зрения сегодняшних событий?

Свое видение ситуации представил # известный политолог Расим Мусабеков:

— Ответ простой, и он не сводится к тому, что Турция исламская страна. Ведь Албания тоже преимущественно мусульманская страна. Вопрос в масштабе стран. Население Турции 80 млн, Албании 4 млн, а Северной Македонии — 600 тысяч. А ведь страны-кандидаты, а потом и бедные члены ЕС получают очень большие суммы из бюджета Евросоюза. Выделяются эти средства из расчета населения. В Турцию придется закачивать на протяжении 15-20 лет ежегодно по 20-30 млрд. евро. Ведущие страны ЕС не хотят взваливать на себя такое бремя, тем более, сейчас, когда финансовое положение Италии, Испании, Португалии весьма критичное и их нужно спасать от дефолта.

Понятно, что и религиозный фактор играет роль. Впустить в ЕС еще несколько миллионов мусульман-албанцев это одно, а 80 миллионов турков — другое. Христианское большинство Европы усматривает в этом угрозу своей культурно-религиозной идентичности.

Есть и политический аспект, который заключается в том, что в Евросоюзе доминирует франко-германский тандем, в который нехотя допускают Италию. Если в Евросоюз вступит Турция, то большой тройке придется потесниться и впустить в руководящее ядро и Турцию. Старые европейские лидеры по понятным причинам не горят желанием это делать.

Но не думаю, что Турции следует делать из неудачи евроинтеграции трагедию. Турция, как и Россия, слишком большая, имеет особую историю, геополитику, и вряд ли вместится в объединенную Европу и унифицируется в ней. Нужно развиваться самостоятельно, безусловно укрепляя торгово-экономические, культурные, политические связи с Брюсселем, но идти своим путем сохраняя суверенитет и самостоятельность, то есть геополитическую субъектность.