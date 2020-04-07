ЕС: Проблемы с солидарностью

Многим уже известно о громких словах президента Чехии в адрес ЕС. Пандемия коронавируса показала, что Евросоюз не способен координировать действия своих членов, заявил Милош Земан в интервью телеканалу пражской газеты Blesk.

И он считает, что нынешняя волна заболевания совершенно точно ослабит ЕС. По мнению Земана, руководящие органы Евросоюза очень поздно отреагировали на эпидемиологическую угрозу, тогда как правительства стран, входящих в Союз, стали действовать самостоятельно и жестко.

«Евросоюз, к сожалению, дал сбой. У него нет, например, никакого плана борьбы с пандемией. Его нужно создать. Во главе Евросоюза не могут стоять посредственные чиновники»,- сказал президент.

То есть, по мнению Земана, мало того, что сам Союз вообще слаб, им еще и управляют не самые способные политики.

Безусловно, можно констатировать, что это заявление отражает мысли значительной части жителей самого Евросоюза, как минимум в его восточной части. А в свете последних событий нельзя забывать и об Италии, которая обескуражена слабостью реакции Брюсселя на постигшую ее беду. Критически высказывается премьер-министр Италии Джузеппе Конте, описывая современную ситуацию с коронавирусом в Евросоюзе, и не он один. В Италии, которая больше всего пострадала из-за пандемии коронавируса, недовольство политикой Евросоюза выражают в открытой форме, передает Baltnews. В частности, некоторые политики, включая вице-спикера нижней палаты парламента Италии, сняли у себя флаги Евросоюза, которые традиционно висят рядом с национальным флагом Италии.

А известный евроскептик, бывший вице-премьер и лидер оппозиционной партии «Лига» Маттео Сальвини опубликовал в Twitter сообщение, в котором указал, что «деды и прадеды не для того освобождали Европу, чтобы в третий раз передать ее Германии», и в эту же публикацию вставил видео, как сворачивают флаг Евросоюза на фасаде мэрии города Кадонеге, провинция Падуя.

По его же словам, Италия может выйти из числа стран-членов Евросоюза, так как в начале пандемии коронавируса осталась без поддержки со стороны партнеров по организации, в результате чего страна через некоторое время стала эпицентром заболевания.

Мало того, Сальвини заявил, что ЕС — это «не союз, а гнездо змеев и шакалов». «Сначала мы победим вирус, а потом подумаем о Европе. И, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив»,- заявил он.

Тут надо напомнить, что нынешняя пандемия — уже не первое испытание ЕС на прочность. Миграционный кризис в 2015 году ясно показал всему миру, что далеко не все страны Союза готовы в равной (пропорционально) мере взвалить на себя ношу содержания пришлых беженцев с Ближнего Востока. Та проблема, встав во весь рост несколько лет назад, так и осталась неразрешенной. Ни одна из бывших социалистических стран сколько-нибудь значительного количества беженцев к себе не пустила. Причем заартачились не только они, а еще и Австрия с Италией.

То есть, и те события, и нынешние дают понять, что устойчивость Евросоюза – понятие довольно условное. В пору отсутствия политических и экономических потрясений все идет относительно нормально – границы открыты, прибыли растут и кажется, что так оно и будет всегда. Но стоило появиться слишком большому количеству мигрантов и оказалось, что выработать единый подход к решению этой проблемы не удается. Во многом итогом именно тех трений стал Brexit – выход Британии из состава ЕС. Англичанам не понравилось, что появление большого числа новых жителей повлечет за собой постоянные дополнительные расходы, в том числе из их казны.

А нынешняя эпидемия показала, что у Европы нет четко выработанного механизма слаженных действий на случай той или иной непредвиденной ситуации. Вместо быстроты реакции Брюссель всякий раз углубляется в обсуждение многочисленных сопутствующих тем, при этом никуда не торопясь и назначая очередные слеты то в одной, то в другой европейской столице. Очевидно, что ЕС нарастил слишком уж большой и неповоротливый бюрократический аппарат, который и сам по себе способен похоронить любую насущную инициативу, в то время как жизнь показывает – бывают ситуации, когда решения надо принимать максимально быстро. Тем более, что и само название «союз» к этому прямо обязывает.