ЕС призвал Минск провести мирные, свободные и справедливые выборы

Евросоюз в пятницу, 7 августа, обратился к официальному Минску с призывом провести мирные, свободные и справедливые выборы. Только таким образом возможно укрепление суверенитета и независимости страны, подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

«ЕС продолжает призывать белорусские власти обеспечить соблюдение основных свобод выражения мнений и мирных собраний в соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя Беларусью», — указал дипломат.

По словам Борреля, в ходе избирательной кампании белорусский народ продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в стремлении к демократии и свободным выборам. При этом «мирная мобилизация общества до сих пор встречала неприемлемые ограничения свободы СМИ и собраний, а также сопровождалась задержаниями мирных протестующих, наблюдателей и активистов», говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике.

От лица ЕС Боррель призвал белорусские власти гарантировать реализацию всех политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных демонстрантов, воздержаться от дальнейших задержаний наблюдателей за выборами, мирных демонстрантов, кандидатов и членов их команд и немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам.

При этом Боррель подчеркнул, что соблюдение Минском прав человека и принципов демократии будет находиться в центре внимания Евросоюза при формировании его политики в отношении Беларуси. (WD)