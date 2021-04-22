ЕС поддержит усилия Чехии по привлечению к ответственности виновных во взрыве 2014 года

Потенциальное решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Чехии в 2014 году должно приниматься каждой страной Евросоюза индивидуально. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕС Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов о возможной коллективной высылке дипломатов РФ.

«Решение по высылке дипломатов должно приниматься каждой страной индивидуально, — сказал он. — Институты ЕС не могут приказать странам-членам делать что-то. Например, ЕС не может выслать дипломатов из Бельгии. Мы можем выслать аккредитованных при ЕС дипломатов, но они будут по-прежнему аккредитованы при Бельгии».

ЕС готов поддержать дальнейшие усилия Чехии по привлечению к ответственности виновных в инциденте 2014 года, добавил Стано. (ТАСС)