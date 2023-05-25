Страны ЕС готовятся передать прибыль от замороженных активов России Украине, чтобы помочь Киеву защититься от российской агрессии.

Как пишет Financial Times, в расчетной палате Euroclear находятся почти 197 млрд евро, принадлежащих России. Из них 180 млрд — активы Центробанка. В первом квартале этого года они принесли прибыль в размере 734 млн евро от реинвестирования, которое является «стандартной практикой» Euroclear.

«Финансовые учреждения не знают, что делать с этими деньгами», — говорит источник FT. По словам другого собеседника, «не совсем ясно», кому принадлежит эта прибыль. При этом он подчеркнул, что передача средств Украине выглядит как «неизведанная территория», но добавил — «мы считаем, что это можно сделать».

Возможные варианты списания процентов в пользу Киева чиновники Еврокомиссии обсудили 24 мая, но конкретные предложения ожидаются к концу июня, говорят источники. По их словам, юридические последствия такого шага продолжают изучаться. Также не исключено, что для подобного решения потребуется более широкая международная поддержка, так как это может повлиять на финансовые рынки.

Кроме этого, ЕС рассматривает возможность более активного управления российскими активами, чтобы генерировать больше прибыли. Однако европейские чиновники считают, что необходимо найти баланс между «защитой роли Euroclear» как хранителя средств и «перекачиванием денег в Украину».

В то же время Euroclear сталкивается с судебными исками от контрагентов в России, которые требуют от компании перевести им заблокированные из-за санкций платежи. В марте расчетный дом заявлял, что не будет распределять «никакой прибыли, связанной с российскими активами, пока ситуация не прояснится».

На счетах Euroclear скапливаются дивиденды, купонные выплаты и погашения по ценным бумагам, к которым россияне из-за санкций не имеют доступа. В 2022 году из 1,2 млрд евро чистой прибыли расчетного дома 597 млн евро обеспечили доходы от инвестирования замороженных активов России.

Правительство Бельгии, где находится Euroclear, заявило, что намерено использовать налоговые поступления от прибыли, полученной от замороженных активов, для оказания помощи Украине. По словам правительственного чиновника, в этом году ожидается не менее 625 млн евро налогов с процентов. Эти средства будут потрачены на военную и гуманитарную помощь Киеву, а также на помощь беженцам. (moscowtimes.ru)