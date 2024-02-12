Совет ЕС утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. Об этом говорится в заявлении совета.

«Совет сегодня утвердил решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС», — говорится в заявлении совета. Как поясняется в документе, «совет, в частности, постановил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ на сумму более €1 млн, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно». «Кроме того, депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью», — говорится в нем.

В документе подчеркивается, что это «дает возможность совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления на более позднем этапе», — отмечается в нем. Более того, «этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в фонд для Украины, по которому совет и Европарламент достигли предварительного соглашения 6 февраля 2024 года», поясняет совет.

Как говорится в заявлении, принятое постановление, «в соответствии с позицией G7, разъясняет запрет на операции, а также правовой статус доходов, получаемых центральными депозитариями в связи с владением российскими иммобилизованными активами, и устанавливает четкие правила для компаний, владеющих ими».

«С учетом рисков и издержек, связанных с хранением активов и резервов Центрального банка России, каждый центральный депозитарий ценных бумаг может обратиться к своему надзорному органу с просьбой санкционировать выпуск части этой чистой прибыли с учетом соблюдения уставного капитала и требований управления рисками», — добавил совет.